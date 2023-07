Le luci cosmiche dell’Universo a Firenze: illuminano l'Italian Brass Week

L’amore divino, che nella concezione dantesca dell’universo "move il sole e l’altre stelle" ha, per sua stessa natura, una matrice musicale. La stessa che ispira il Festival Internazionale Italian Brass Week. "Brass cosmic love" è il titolo della 24ª edizione, che stasera e domani alle 21, vede i solisti del festival unirsi all’Orchestra da Camera Fiorentina guidata da Giuseppe Lanzetta a Palazzo Medici Riccardi. La prima serata è dedicata al maestro Roger Bobo, recentemente scomparso, leggenda della tuba e fondatore con Luca Benucci del Festival, ma anche a Dale Clevenger, primo corno della Chicago Symphony dal 1966 al 2013. Il programma è un itinerario dal barocco all’oggi: la prima suite della Water Music HWV 348 di Händel; il Quintetto per corno e archi K 407 di Mozart, una fantasia su temi del musicista austriaco Jan Nepomuk Hummel, il lied "An die Musik" D 547 di Schubert in un’insolita versione in cui in cui il trombone si sostituisce alla voce; le Eastern Folk Dances di Etienne Crausaz. Quattro i protagonisti: Andrea Dell’Ira, già prima tromba dell’Orchestra del Maggio, il portoghese Sérgio Carolino alla tuba, David Childs all’eupohonium; il trombonista Zoltan Kiss e Jorg Bruckner, primo corno della Munich Phiharmonic.

La seconda serata sarà aperta dal trombettista Rex Richardson con il Concerto per tromba solista e orchestra d’archi di Brendan Collins, poi l’artista giapponese Ryunosuke (Pepe) Abe che omaggerà l’Italia con "Napoli" di Herman Hellstedt. Chiudono Lito Fontana in un medley di brani da Piazzolla ad Erik Cook arrangiati da Joe Laube per trombone solista e orchestra, e il cornista Olivier Darbellay con il Concertino op.45 di Erik Larsson. Info www.orchestradacamerafiorentina.it

Chiara Caselli