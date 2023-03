Le insegnanti del riciclo: idee e proposte

Abbiamo intervistato la prof.ssa Pacella che si occupa con altre insegnanti nel nostro istituto del progetto scuola rifiuti zero.

Perché è così importante fare la raccolta differenziata?

"Perché i vari materiali si possono riutilizzare e in questo modo risparmiamo non solo energia, ma anche soldi. A beneficiare così di questo è tutta la società. Inoltre, alcuni materiali, come la plastica, se lasciati in giro ci mettono 1000 anni a decomporsi".

Cosa potrebbe fare la scuola Barsanti per migliorare il modo in cui si fa la differenziata? "Potrebbe premiare le classi che la svolgono in modo corretto così da incentivare tutte le altre ad impegnarsi di più".

Oltre a questo?

"Si potrebbe aggiungere la raccolta delle pile e dei tappi di plastica. Questi dovrebbero essere differenziati a parte e la scuola potrebbe diventare un punto di riferimento per il quartiere se facesse questo".

E i cittadini?

"Bisogna educare fin da piccoli i bambini a svolgere la raccolta differenziata e creare giornate di sensibilizzazione".