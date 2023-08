Le imprese delle donne reggono ma non troppo

SCANDICCI

Le imprese femminili quest’anno sono di colore rosa pallido. I dati relativi alla consistenza numerica delle imprese femminili di Scandicci resi noto dalla Camera di Commercio rivelano alcune ombre rispetto al comparto. Parlando di nude cifre, attualmente sono 790 le imprese femminili attive (il 4% rispetto al totale di quelle esistenti nella Città Metropolitana) che, nell’ultimo anno, hanno retto alle strette, imposte dai rincari delle materie prime, dall’aumento dei costi energetici e dalla pandemia. Le imprese ‘rosa’ scandiccesi sono infatti diminuite del 3,6%, al contrario del numero globale che nell’area Scandicci nello stesso periodo sono calate del 2,6%, di più che nell’intera area metropolitana dove il decremento è stato dello 0,2%.

Il quadro impone dunque un cambio di rotta in tempi brevi considerando anche il fatto che, nella confinante Piana fiorentina questo tipo di imprenditoria sta invece crescendo, con risultati migliori rispetto al restante sistema produttivo ed economico: "Mai come ora – sottolinea infatti Alberta Bagnoli, presidente Cna Imprese Donna – è determinante rilanciare e valorizzare l’occupazione femminile, sia attraverso il lavoro autonomo che attraverso quello subordinato. Per promuovere l’auto-imprenditorialità sono necessari interventi ben calibrati negli ambiti della conciliazione vita-lavoro e del welfare. E soprattutto su quest’ultimo punto è importante ricordare che il welfare crea occupazione, dunque economia, e non può più essere considerato una necessità solo al femminile. Deve invece essere elemento cardine del nostro modello sociale e di sviluppo".

Per rilanciare il comparto dell’artigianato in “rosa“ Cna formula una serie di proposte: per esempio sistemi di detraibilitàdeducibilità, ma anche voucher destinati alle imprenditrici e alle lavoratrici autonome per l’acquisto di servizi di cura e assistenza.

Sandra Nistri