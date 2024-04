Le Giubbe Rosse. Nuove speranze

L’aspetto positivo nella vicenda della lunga attesa per la riapertura del Caffè storico "Le Giubbe Rosse" è la constatazione che recandosi in Piazza della Repubblica si può vedere come si stia lavorando all’interno, per la ristrutturazione del locale e all’esterno coi ritocchi e le rifiniture delle insegne.

I tanti anni trascorsi dall’ultimo periodo di attività ci fanno sentire forte il desiderio di vedere riaperto e pienamente funzionante un locale radicato come pochi nella storia e nel patrimonio culturale della città. Luogo prediletto dei maggiori movimenti artistici e letterari della prima metà del Novecento: dai futuristi – quei tavolini accoglievano la redazione della rivista Lacerba di Giovanni Papini e Ardengo Soffici, viva e pugnace negli anni antecedenti al conflitto mondiale, fra 1913 e 1915 – alla nascita di Solaria di Alessandro Bonsanti, nel 1926, seguita da Letteratura nel 1937 e da Campo di Marte di Alfonso Gatto e Vasco Pratolini nell’anno successivo. Ancora, il movimento dei cosiddetti "ermetici" degli anni Trenta, da Eugenio Montale a Mario Luzi, da Umberto Saba a Carlo Bo, che li ha raccolti nella felice concezione della "letteratura come vita". I nulla osta della soprintendenza al progetto di recupero – si apprende dai cartelloni appesi all’esterno – risalgono al maggio del 2020, le autorizzazioni della ASL al 2022. In precedenza si erano avuti i lunghi, paralizzanti mesi del Covid. "Lavoriamo per riportare in vita un pezzo di storia": si legge sui pannelli che avvolgono il dehors. La riapertura, più volte annunciata e poi rinviata, non sembra avere ancora una data precisa, ma i lavori procedono indipendentemente dalle vicende giudiziarie di cui si parla in questi giorni a proposito della proprietà. È auspicabile, pur nel necessario adeguamento alla funzionalità di oggi, un recupero in grado di esaltare lo stile e l’atmosfera dello straordinario passato, dai vetri intarsiati belle époque agli arredi, quali i banconi in legno scuro, le lampade e le appliques complete di paralumi in tessuto rosso, come le giacche dei camerieri.