Le gang giovanili imperversano Carta d’identità affilata alla gola Altri tre minorenni rapinati

Ragazzi del cosiddetto Q2, una compagnia del malaffare che gira per Campo di Marte e taglieggia i ragazzini. Nel mirino di questa, come di altre gang di guappi, i loro coetanei. O i più piccoli. Prevaricano e taglieggiano.

In quattro giorni, da sabato a mercoledì, tre rapine. Cominciamo dal giorno 18. Alcuni ragazzini vanno a mangiare un panino coi compagni di classe in Piazza Alberti. Dopo, direzione giardini vicino alla scuola per giocare a pallone. Davanti al Gramsci, verso le 14.30 sono fronteggiati da due soggetti, più grandi ma non di molto, che gli portano via i pochi soldi nelle tasche: 5 euro ciascuno". E qui la circostanza più inquietante. I ’gauppi’ avrebbero minacciato i due ragazzi con una carta di identità resa affilata e messa sul collo di uno dei ragazzini, a mo’ di lama. Ricerche, forse qualcuno potrebbe essere identificato.

Storia brutta. Ma non è finita qui. Anzi dev’essere posta a confronto con la disavventura capitata a un altro ragazzino di un’altra sezione del Gramsci: ha denunciato un fatto analogo sempre davanti alla scuola, più o meno stessa ora. E’ stato minacciato di botte, gli hanno detto che gli avrebbero rubato il motorino se non avesse dato i 20 euro nel portafoglio. Abbastanza plausibile che si tratti di un gruppo di bulli di zona. Questa rapina, avvenuta mercoledì 22, è stata denunciata ai Carabinieri: il 15enne hin particolare ha detto di essere stato sorpreso con 4 amici di fronte allo Scientifico Gramsci di via del Mezzetta. Ha indicato in due 17enni gli aggressori. Avrebbero vantato "un debito": 200 euro! ’Ti colpiamo in faccia se non ce li dai’.

Un passo a ritroso. Il giorno precedente, siamo a martedì 21, altra aggressione a metà pomeriggio, denunciata all’Arma. Un altro 15enne era in una piazzetta vicina alle Poste di Via del Mezzetta. Provenienti dalParco di San Salvi, zona già ’attenzionata’ dalle forze dell’ordine, diversi ragazzi l’hanno avvicinato: almeno 20. Un branco. Uno si è avvicinato ai tre-quattro amici e ha detto loro di "avanzare dei soldi". Il suo ’alfiere’ ha ordinato ai minorenni di svuotare le tasche: circa 25 euro a testa. E un paio di cuffie. Un terzo della gang gli ha poi intimato di tirare su le maglie, per vedere se avessero collane. Non ce l’avevano e il gruppo di è allontanato in direzione del Parco San Salvi.

giovanni spano