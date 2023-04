Le fontane a Sesto hanno vita corta Anni di degrado: ora si trasformano

di Sandra Nistri

Nel 2011 era stata inaugurata e dedicata, con una cerimonia formale, alle vittime dell’attentato alle Torri Gemelli a New York, alla presenza dell’allora console degli Stati Uniti a Firenze Sarah C. Morrison. Già l’anno successivo però la "Vasca 11 Settembre", o Fontana della memoria, nell’area di Doccia, versava in stato di degrado, con conseguente chiusura dell’impianto dell’acqua e la formazione di pozze d’acqua putrida. Poi, dopo le proteste, la vasca era stata ripulita ma non aveva mai ripreso la funzione originaria tanto da essere al centro di altre rimostranze degli abitanti della cittadella, per molti anni divisi sulla scelta di riattivare l’acqua o di trasformare la struttura in qualcosa di diverso. Ora il Comune interviene cercando di dare un nuovo ‘volto’ alla vasca.

Hanno preso il via da pochi giorni, con questo obiettivo, i lavori di riqualificazione alla fontana di Doccia. L’impianto non è più attivo, come detto, da oltre dieci anni ed è privo di acqua: il suo reimpiego, ad oggi, è limitato alla porzione nord della vasca principale, dove sono state inserite essenze ornamentali mentre le parti restanti non sono utilizzabili. Ora l’intervento in corso dovrebbe migliorare l’utilizzo complessivo dell’opera e il suo miglior inserimento nel contesto circostante: le opere previste, e realizzate nell’ambito dell’accordo quadro triennale per la manutenzione dei lavori pubblici, renderanno fruibile in particolare la struttura in mattoni che copre l’ultima vasca del vecchio impianto, con la demolizione della parte centrale della spalletta, il consolidamento della pavimentazione interna e la rifinitura delle piastrelle laterali: "Questi lavori – spiega l’assessore ai Lavori pubblici e vicesindaco Claudia Pecchioli – sono una prima risposta alle segnalazioni che da tempo arrivano dai residenti. Gli interventi in corso vanno dunque incontro alle richieste del quartiere e dei suoi abitanti e sono volti a rendere fruibile come spazio ombreggiato e coperto quella che una volta era una fontana. In una seconda fase procederemo infatti a realizzare interventi sul verde e sull’arredo urbano, andando pure a risolvere alcune criticità legate alle caratteristiche dell’impianto".

Nessun ritorno a fontana quindi, a conferma della vita non facile che queste strutture hanno avuto sempre a Sesto: basti pensare alle traversie vissute, per anni, dalla vasca di piazza IV Novembre prima della sua definitiva dismissione.