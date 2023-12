Le Feste nell’Rsa col sapore di casa

C’è un Natale, quello delle case di riposo, che affranca gli anziani dallo spettro della solitudine nel giorno più di tutti significa amore, con gran merito degli operatori: Cheti Minucci responsabile segreteria dell’Residenza anziani autosufficienti Il Bobolino racconta il suo: "Questo non è il primo Natale che lavoro qui. Fortunatamente grazie al gruppo di lavoro posso dire che qui il Natale è un po’ come a casa! Oramai per noi dipendenti i nostri ospiti sono come dei nonni, come una seconda famiglia. L’atmosfera del Natale anche in residenza porta tanta allegria con feste, giochi e musica".