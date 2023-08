Le Famiglie assistenza disabili onlus chiede maggiore attenzione "L’educazione civica langue"

Passato Ferragosto, il calendario delle associazioni di volontariato riprende a muoversi. Così è stato per l’Afad (Associazione famiglie assistenza disabili), che nell’ultima riunione fiorentina - partendo dal tema del dovuto rispetto verso le persone disagiate con i vari comportamenti da assumere - si è passati a discutere del problema più generale dell’educazione civica. Perché dove l’educazione civica langue lasciando il posto allo stigma, le famiglie delle persone disabili vanno in crisi, specie quelle provenienti dai flussi migratori e portatrici di culture diverse. "Non sono soltanto le diverse religioni a impedire l’integrazione di genti diverse nella città di Firenze – spiegano – ma sono anche alcune comunità di immigrati che vivono chiusi e si organizzano in autonomia anche con metodi illegali. E allora cosa fare per una salvifica apertura? Noi che stiamo imparando a nostre spese la lezione della vita con i rapporti sociali tenuti a nome dei nostri cari, proponiamo un convegno fiorentino sull’educazione civica".