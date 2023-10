Le elementari non finiscono mai. Ex alunni a cena dopo 40 anni Ex-alunni di una scuola elementare di Campi Bisenzio si ritrovano dopo 40 anni per festeggiare il loro cinquantesimo compleanno. La loro maestra, Maria Luisa Fontana, li accoglie con emozione. Un'occasione speciale per riunirsi e ricordare i tempi passati.