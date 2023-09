Le eccellenze del gusto. Rivoire sbarca a Milano

Calici in alto ieri sera in via Formentini 9, a Milano, nel sofisticato quartiere di Brera, per festeggiare ufficialmente l’apertura del primo Rivoire sotto la Madonnina, un locale su due piani con le pareti che inneggiano all’arte rinascimentale con un collage fotografico di opere d’arte di quel periodo che ricordano le origini fiorentine del marchio di cioccolateria, pasticceria e ristorazione fondato a Firenze sempre in piazza della Signoria dal torinese Enrico Rivoire nel 1872. Da allora il tempo non ha mutato la tradizione ma anzi l’ha fatta evolvere in un "moderno concetto olistico del benessere": come spiega Carmine Rotondaro, imprenditore e manager di successo che nel 2022 ha concluso al 100% l’acquisizione del brand Rivoire che ora ha voluto sbarcasse nella capitale industriale d’Italia. Non un solo Rivoire a Milano ma ben tre, quando nei prossimi mesi saranno conclusi i lavori per Rivoire in Corso Venezia e poi per Rivoire Cadorna, un tris che preluderà ad altre aperture, magari in Versilia.