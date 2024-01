Le due cupole nella lettura di Carlo Blasi

Gurrieri

Dobbiamo esser grati a Carlo Blasi per questo suo ultimo lavoro: compendiare e quindi portare a sintesi una vicenda secolare qual è il confronto fra “La Volta del Battistero di San Giovanni e la Cupola di Santa Maria del Fiore“ (Mandragora) è impegno che suppone almeno due cose essenziali: la competenza tecnica della meccanica costruttiva dei due manufatti e la conoscenza diretta ed esercitata dei due prestigiosi e complessi manufatti nel loro divenire e nel loro “quadro fessurativo” ( i famosi “screpoli” di cui ci parla il Nelli nel ’700). La confidenza di Blasi sulle due fabbriche, per sua ammissione, va ricondotta alla frequentazione di Salvatore Di Pasquale, ordinario di Scienza delle costruzioni e Andrea Chiarugi, ordinario di Tecnica delle Costruzioni nel nostro Ateneo. Sulla Cupola e sulle sue “buche pontaie” e sulla loro riutilizzazione se ne scrisse di tutti i colori, con la stampa che ne esasperava i dissensi. La polemica sulla riutilizzazione delle “buche pontaie” (lasciate in opera da Brunelleschi, immaginandone la loro utilizzazione per la realizzazione di mosaici o affreschi (e per la manutenzione avvenire) raggiunse toni parossistici, fino ad arrivare in tribunale. Ma tornando al contributo di Blasi, per il Battistero, c’è da sottolineare l’osservazione sulle lesioni, così come dovettero apparire a Brunelleschi con la conseguente convinzione della inefficacia della presenza della “catena di legno”, dunque da non replicare. Per la Cupola, il passaggio dal tamburo ottagonale alle otto vele con i letti conici osservati dal Di Pasquale in occasione dello smontaggio dei tegoli d’estradosso, a confermare la realizzazione della “corda blanda”: qualcosa già intuita dallo Choisy nell’800. Ora possiamo dire che la “geometria” assimilò le strutture del Battistero e della Cupola, la meccanica costruttiva le fece profondamente diverse.