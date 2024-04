Le donne della Resistenza Ricordando Anna Maria Agnoletti

Sono passati ottant’anni eppure la Resistenza rimane uno dei momenti più difficili da raccontare della storia italiana. A Firenze la Resistenza iniziò tra la fine del 1943 e l’inizio del 1944 ed esplose l’11 Agosto del ‘44 con i rintocchi della torre di Palazzo Vecchio che diedero inizio alla grande battaglia dell’Oltrarno.

Il progetto Memorie della classe 1C ha voluto ripercorre questo periodo attraverso la scoperta dei luoghi simbolo nel nostro quartiere Oltrarno: abbiamo così trovato alcune targhe, talvolta nascoste e poco conosciute, dedicate alle donne che hanno combattuto per la Resistenza. In questo articolo vogliamo ricordare il ruolo di tutte coloro che, con atti di incredibile audacia e coraggio, hanno contribuito in modo determinante alla liberazione d’Italia, spesso sacrificando la loro vita. Le donne agivano come combattenti, come staffette per passare informazioni oltre le linee nemiche, come anime consolatrici per chi soffriva e come crocerossine.

Una di queste si chiamava Anna Maria Agnoletti, medaglia d’oro al valore eppure non ha mai tenuto un’arma in mano. Era una giovane capace di azioni brillantissime sotto il punto di vista militare e dotata di una grande generosità ed un’intelligenza politica non indifferente. Giovanissima si laureò in storia medioevale a Firenze, lavorò all’Archivio di stato di Firenze ma pochi anni dopo, nel 1939, per ragioni di razza fu licenziata, si trasferì a Roma alla Biblioteca Vaticana dove venne incaricata di redigere l’inventario dell’archivio del Capitolo Vaticano.

Nel 1943 ritornò a Firenze dove continuò la sua propaganda politica, fece parte di Radio Cora, la radio clandestina di Firenze che manteneva i contatti tra la resistenza toscana e gli alleati. Anna Maria fu arrestata nel Maggio del 1944 e portata in Villa Trieste dalle SS, dove venne interrogata e torturata per otto giorni e tenuta sveglia giorno e notte, con guardie che le impedivano di dormire e sdraiarsi, ma non rivelò mai nessun nome né dettagli delle posizioni dei partigiani. Fu fucilata il 12 Giugno 1944 nei boschi di Cercina.

Le donne della Resistenza hanno dato prova di un incredibile spirito patriottico e solo molto tempo dopo è stato riconosciuto il ruolo fondamentale che hanno avuto in questo capitolo di storia. In una società di nuovo liberata, e ancora oggi, queste donne sono simbolo di valore, di riscatto, di emancipazione femminile e di quell’orgoglio italiano che nemmeno l’oppressione del nazifascismo è riuscito a scalfire.