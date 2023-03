Claudio

Miceli

Fra le tante novità della dichiarazione dei redditi, quest’anno si rileva quella per le detrazioni dei figli a carico. Ricordiamo che le detrazioni per carichi di famiglia variano in base al reddito, quindi si dovrà calcolare l’ammontare delle detrazioni spettanti. In particolare, a seconda della situazione reddituale del contribuente le detrazioni per carichi di famiglia possono spettare per intero, solo in parte o non spettare.Dal 1° marzo 2022 le detrazioni per i figli a carico spettano solo per i figli con 21 anni o più. Per i figli di età inferiore, esse sono state sostituite dall’assegno unico che è erogato dall’Inps a seguito di apposita richiesta. Dal 1° marzo 2022 pertanto non spettano più: la maggiorazione di 200 euro per ciascun figlio prevista per le famiglie con più di tre figli; l’ulteriore detrazione di 1.200 euro prevista per le famiglie con più di 4 figli,non sono più riconosciute le maggiorazioni previste per i figli con disabilità poiché anche queste maggiorazioni sono sostituite dall’assegno unico e, in questo caso, anche per i figli con 21 anni o più. E’ bene precisare che, nel caso in cui non si avesse diritto alla detrazione per i figli a carico, ad esempio perché il primo figlio è nato a maggio 2022, non viene meno la necessità di indicare i dati dei figli nel prospetto dei familiari a carico poiché questi dati sono necessari per riconoscere le altre agevolazioni previste per i figli a carico. Si precisa inoltre che, chi presta l’assistenza fiscale determinerà l’ammontare delle detrazioni spettanti: per il periodo dal 1° gennaio 2022 al 28 febbraio 2022 secondo le vecchie regole e applicherà le nuove regole per determinare l’ammontare delle detrazioni spettanti per il periodo dal 1° marzo 2022 al 31 dicembre 2022. Si ricorda infine , che 28 febbraio è scaduto il termine per l’invio all’Inps della Dsu (dichiarazione sostitutiva unica) aggiornata.

