"Le date del Consiglio?. Scelte dalla maggioranza senza interpellarci"

"Chiederò al segretario comunale di garantire il rispetto del regolamento comunale". L’annuncio è della consigliera di FdI Monica Castro in riferimento alla programmazione delle sedute consiliari: "Da 7 mesi – dice - la convocazione dei consigli comunali viene decisa dal sindaco e dal presidente del consiglio. La minoranza non è contemplata e vi è un mancato rispetto del regolamento comunale. Tutto questo non è più accettabile. In questa consiliatura il rispetto delle regole viene richiesto solo alle minoranze mentre la maggioranza fa come vuole". Il j’accuse della consigliera del centrodestra prosegue: "I giorni dei consigli comunali – ribadisce - vengono scelti nel palazzo senza interpellare la minoranza e i bisogni di quei capigruppo che hanno impegni lavorativi. Coloro che percepiscono uno stipendio dal Comune vorrebbero imporre le date dei consigli comunali a chi non prende niente e lo fa solo per volontariato politico".

S.N.