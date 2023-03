Le date da stabilire I riti in due chiese

Francesca Faggi alla chiesa Santa Croce a Quinto a poche decine di metri da via Sassaiola; Luca Faggi alla Pieve di San Martino di Piazza della Chiesa in centro a Sesto. Si dovrebbero tenere qui i funerali delle vittime della sciagura di lunedì. Non appena il pm darà il nulla osta. Padre Lazzaro Kulandi Raj, indiano, dal 2004 in Italia, da 8 anni parroco di Santa Croce a Quinto ricorda che Francesca prendeva sempre la comunione nella chiesa che la famiglia, tanti tanti anni fa, aveva contribuito a realizzare. Francesca diceva sempre ’il babbo non c’è, ma io lo vedo, è qui’.

g.sp.