Le consulenze per imparare a usare i social

Uno sportello gratuito per i meno ‘navigati’, almeno nelle nuove tecnologie. Il servizio di assistenza, destinato a tutti coloro che hanno difficoltà ad utilizzare il computer o lo smartphone, è attivo il martedì pomeriggio, nella fascia oraria 14,30- 17,30, nella sede della Biblioteca di Scandicci in via Roma. Le consulenze, individuali, hanno una durata di 50 minuti e saranno effettuate solo su prenotazione. Sarà a disposizione un operatore per chiarimenti su una serie di temi ed applicazioni che non per tutti possono sempre apparire semplici ma che, in una società sempre più ‘informatizzata’ sono quasi indispensabili, soprattutto per i giovani ma non solo: l’utilizzo della posta elettronica ad esempio ma anche la navigazione in Internet, i principali programmi di videoscrittura, le app, i social network come Facebook, Instagram, Twitter, Tik Tok e molto altro ancora compreso l’utilizzo dei servizi bibliotecari digitali ed i cataloghi informatici, informazioni sicuramente necessarie per chi frequenta una biblioteca. Il servizio di supporto e facilitazione in biblioteca sarà effettuato utilizzando gli strumenti a disposizione dell’utenza, in particolare i personal computer, o attraverso dispositivi personali delle persone che accederanno al servizio e richiederanno assistenza. Lo sportello sarà assolutamente senza costi per i richiedenti ma sarà possibile prenotarsi per un massimo di un appuntamento al mese. Come detto per accedere al servizio offerto sarà obbligatoria la prenotazione telefonica contattando il numero 055 7591860/864 oppure scrivendo una mail all’indirizzo [email protected] indicando nel messaggio il livello di conoscenza e il tipo di supporto richiesto.