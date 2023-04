Le casette dei libri fioriscono nei giardini di tutte le frazioni grazie a un anonimo artigiano

di Manuela Plastina

Nelle aree verdi di Reggello e delle sue frazioni sono spuntate le "casette dei libri", alveari di cultura per divulgare la gioia di leggere e di volare con le ali di carta della fantasia. Per la Giornata mondiale del libro, Comune e studenti hanno inaugurato le casette nello spazio verde in piazza Aldo Moro nel capoluogo, nei giardini pubblici in piazza Fratelli Rosselli a Cancelli, in quelli di via Alcide De Gasperi a Tosi, in via J. F. Kennedy a Cascia, in piazza Daniele Manin a Leccio e in via Giorgio La Pira a Cetina. "Prendi un libro…riporta un libro", è la filosofia alla base del progetto sposato dall’Istituto Comprensivo di Reggello insieme all’amministrazione comunale. Tutta la comunità potrà usufruire delle "casette" per prendere un libro o per donarne, una "mini-biblioteca" alla portata di grandi e piccini. Il libro, una volta letto, potrà essere riportato al suo posto o tenuto oppure si può lasciarne un altro in modo che la gioia per la lettura non svanisca mai.

"I libri sono fondamentali per lo sviluppo di ogni essere umano e sono una vera e propria essenza di vita – ha detto l’assessore all’istruzione e alla cultura Adele Bartolini -. Grazie a un babbo che ha realizzato e donato le bellissime casette dei libri in legno, ma preferisce rimanere anonimo, queste piccole biblioteche all’aperto sono un grande regalo: leggere non solo rende più colti e sviluppa la fantasia, ma rende liberi". All’inaugurazione a Cascia e Reggello, oltre a Bartolini, hanno partecipato i bambini e i genitori delle scuole, l’Ambasciatrice della lettura Giulia Pasquini e la dirigente scolastica Patrizia Giorgi.