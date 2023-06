Le case Erp si rinnovano Opere da 1,4 milioni al via

di Sandra Nistri

La giunta comunale ha dato il via libera al progetto esecutivo per la riqualificazione dei condomini di edilizia residenziale pubblica di via Signorini, nel quartiere di Padule, e dell’area verde adiacente. L’intervento, finanziato attraverso il bando Pinqua, il Piano nazionale per la qualità dell’abitare poi confluito nel Pnrr, avrà un costo complessivo intorno a 1,4 milioni di euro. In particolare, è prevista la riqualificazione energetica, l’efficientamento e la manutenzione del fabbricato Erp al civico 14 AE, oltre al recupero dell’area verde ad oggi inutilizzata. Quest’ultima, da progetto approvato, sarà riqualificata con l’installazione di giochi e arredi, oltre alla realizzazione di percorsi pedonali. La durata stimata dei lavori sarà di nove mesi circa dall’apertura dei cantieri che scatterà dopo il prossimo passo, ovvero l’affidamento dei lavori attraverso la gara di appalto.

"Insieme allo 0-3 e a Palazzo Pretorio, l’Erp di via Signorini è uno degli interventi per i quali ci siamo aggiudicati i fondi del bando Pinqua – spiega Claudia Pecchioli vicesindaco con delega ai Lavori pubblici –. In questi mesi i nostri uffici hanno lavorato insieme a quelli di Casa Spa per ultimare il progetto e avviarci definitivamente verso la sua fase attuativa. Si tratta di un intervento molto importante, non solo per i residenti dello stabile interessato ma per l’intero quartiere che potrà contare su uno spazio di aggregazione, socializzazione e svago in più, migliorando tutto il contesto urbano attraverso l’individuazione di nuove funzioni per un’area oggi non utilizzata".

Il progetto, fra l’altro, potrà essere perfezionato: "Nelle prossime settimane – conclude Pecchioli – promuoveremo un incontro con i residenti per illustrare e condividere il progetto, raccogliendo stimoli e proposte per poterlo ancora affinare e migliorare". Ad aprile era stato approvato anche il progetto esecutivo (del valore di circa 800mila euro) per la ex ludoteca di via Biancalani dove sarà realizzato un centro polifunzionale per ospitare funzioni sociali. L’ultimo progetto riguarda invece la riqualificazione di Palazzo Pretorio per ben 2 milioni e 430mila euro.