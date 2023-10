"Le Case di Comunità a Figline Incisa: Altro che Carrozzone, Offrono Posti in Più"

"Capisco fare propaganda politica, ma non sulla pelle e sulla salute delle persone". Il sindaco di Figline e Incisa Giulia Mugnai (foto) replica duramente alle accuse dei Cobas nella Rsu sulla realizzazione dei nuovi Ospedale di comunità e Casa della comunità nell’area del Serristori. Il sindacato parla di un "carrozzone inutile da 6 milioni, a discapito dell’attuale ospedale", ma per Mugnai "è totalmente falso: non c’è nessuna correlazione con i servizi ospedalieri, meno che mai una diminuzione delle attività del Serristori. Le nuove strutture rappresentano un ampliamento dei servizi offerti alla popolazione, con l’obiettivo di aumentare i posti non di sottrarli. È un investimento da 6 milioni significativo per la sanità territoriale".

Il sindaco ribadisce: "Non abbiamo mai risparmiato critiche dure alla Regione quando si è reso necessario per il Serristori, ma gli investimenti che verranno fatti grazie a questi finanziamenti Pnrr sono strategici e dobbiamo chiedere che siano realizzati più velocemente possibile, entro il 2026, per un potenziamento dei servizi di prossimità, in particolare per popolazione più fragile e anziani".

Manuela Plastina