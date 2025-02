Le Case del Malcontento tra nebbia e silenzi

Venerdì (ore 21) al Teatro delle Arti di Lastra a Signa va in scena lo spettacolo ’Le Case del Malcontento’, tratto dall’omonimo romanzo di Sacha Naspini, in una produzione Atto Due / Murmuris, con la drammaturgia di Simona Arrighi e Luisa Bosi e la regia di Simona Arrighi. In scena ci sono Luisa Bosi, Laura Croce, Sandra Garuglieri, Roberto Gioffrè e Francesco Mancini, dando vita a una rappresentazione intensa e suggestiva, che porta sul palco le atmosfere cupe e intrise di tensione di un borgo millenario dell’entroterra maremmano.

Un viaggio teatrale tra nebbia e silenzi assordanti: gli abitanti de Le Case sono intrappolati in un’esistenza soffocante, tra superstizione, violenza e solitudine. Il paese, arroccato su uno sprone di roccia scosso dai terremoti, è avvolto da nebbie che sembrano risucchiare il tempo e le vite di chi lo abita. Queste creature, inconsapevoli protagoniste delle proprie tragedie, sono raccontate in una lingua cruda e affilata, capace di far emergere la brutalità e l’ironia spietata di un universo sospeso tra il reale e il fantastico, metafora delle parti più oscure dell’animo umano.