Luca

Santarelli

Tra poco ripartirà la stagione turistica. Nel nostro Condominio siamo due famiglie in 12 appartamenti, gli altri sono in buona parte divisi e, tutti, affittati a locazione turistica breve. Gliela dico in sintesi: per noi non sarà vita nello stabile, tra sporcizia, rumore e feste sino alle prime ore del giorno. Abbiamo bambini piccoli e molti di noi si alzano presto per andare a lavoro. L’amministratore ha alzato le mani. Ci può dare un conforto, cosa prevede la legge per arginare il fenomeno?

Il fenomeno ahimè è noto e diffuso e vi dico sin da subito non ha una soluzione. Infatti, le locazioni turistiche brevi, come ben le definite, possono avvenire in immobili accatastati a civile abitazione (in buona sostanza, si tratta di attività diversa dall’alberghiera che ha una sua specifica disciplina). In primo luogo, a prescindere da chi utilizzi gli appartamenti meritano rispetto sia le norme condominiali, che l’eventuale regolamento vigente. Delle eventuali violazioni ne risponde anche il proprietario dell’immobile. Per questa ragione è prassi che questi al momento dell’ingresso degli ospiti sensibilizzi gli stessi sull’importanza di rispettare il vicinato. Ciò dovrebbe limitare i problemi di disturbo che sono quelli che dite e, cioè, rumori del portone che viene sbattuto forte la notte o atti di evidente poca igiene (nettezza e bottiglie lasciate nel vano scale), sino ad arrivare al disturbo della quiete notturna. Come detto in premessa purtroppo il problema non ha una soluzione perché, al di là delle accortezze che può avere la proprietà, ad oggi non esiste una legge che vada a regolamentare la locazione turistica breve. Speriamo che a breve il legislatore provveda a colmare questo vuoto normativo.

Per inviare i quesiti scrivere a: [email protected]