Le Capannucce cuore della festa

Quest’anno Capannucce in Città celebra la sua ventiduesima edizione. Il tema è la “piccolezza”, ispirato dalle parole di Papa Francesco che ha detto: "Riscopriamo attraverso il presepe la sorpresa e lo stupore della piccolezza di Dio, che si fa piccolo, non nasce nei fasti dell’apparenza, ma nella povertà di una stalla".

La sua riflessione diventa il cuore dell’evento che dal 2002 premia tutti coloro che rappresentano la Sacra Natività nel presepe. Tutti gli iscritti vengono premiati . In linea con il tema della ‘piccolezza’ e nell’occasione degli 800 anni dalla prima rappresentazione del presepe, nasce “Presepe in scatola”: i partecipanti, oltre a iscriversi con la sacra natività realizzata in casa, parrocchia o scuola, possono esprimere la propria creatività in uno spazio ridotto costruendo un presepe in formato “portatile”, grande al massimo come una scatola di scarpe. Questi manufatti andranno portati con sé il giorno della premiazione e parteciperanno a un concorso speciale: ai tre più originali verranno assegnati altrettanti premi speciali. Perché il comitato possa valutarli, le loro foto dovranno essere inviate via mail a [email protected] entro il 22 dicembre.

Come ogni anno, ogni scuola, parrocchia, famiglia può partecipare con il proprio presepe tradizionale. L’iscrizione è semplice e gratuita e aperta a tutti. I partecipanti possono iscriversi individualmente o in gruppo tramite il sito https:www.gogofirenze.itcapannucceincitta entro il 22 dicembre. Le foto dei presepi realizzati in casa, parrocchia o scuola possono essere inviate a capannucceinc[email protected] e saranno pubblicate sui social dell’iniziativa.

La premiazione di tutti i partecipanti sarà il 5 gennaio alle 16 nella chiesa dei Santi Michele e Gaetano (piazzetta Antinori, via Tornabuoni a Firenze). Presiede Padre Bernardo Maria Gianni, priore di San Miniato al Monte e presidente del comitato promotore. Ci saranno anche il segretario e fondatore dell’evento Mario Razzanelli, il past president Paolo Blasi e tutti i membri del comitato promotore.