Le bollette premianti di Fiesole slittano ancora: consegna a ottobre, niente rateizzazioni

Slitta nuovamente la consegna della bolletta dei rifiuti. I fiesolani si aspettavano di riceverla questo mese. Così era stato infatti annunciato dall’amministrazione comunale che aveva spiegato il rinvio rispetto ai tempi tradizionali perché la Taric ha tariffe a livello di ambito e non più dei singoli Comuni. Alia ha però chiesto ancora un po’ tempo. Almeno su Fiesole. Le prime fatture a tariffa corrispettiva, che hanno una parte calcolata sulla base dei comportamenti dei cittadini che più differenziano e meno spenderanno, saranno spedite solo a ottobre. Prima alle famiglie e poi alle aziende. Il periodo preso in considerazione sarà il primo semestre.

La brutta notizia è che Alia non accetterà rateizzazioni. E pagare sei mesi tutti insieme avrà il suo peso per le tasche dei cittadini rispetto alle tre rate consuete. È invece confermata la rateizzazione per i conguagli Tari del 2022. Si tratta di casi particolari. Interessano infatti esclusivamente chi ha avuto variazioni, per esempio di occupanti. Oppure ha aperto o chiuso una posizione.