Le biblioteche rialzano la testa. Boom presenze, ma ‘calano’ i lettori

di Carlo Casini

Il cazzotto del Coronavirus è stato forte, ma le biblioteche comunali di Firenze stanno rialzando la testa; la strada per tornare ai dati pre-Covid19 tuttavia è ancora lunga e ardua. È quanto emerge dal Report biblioteche fiorentine relativo ai dati 2022 pubblicato nel Bollettino mensile di Statistica del Comune di Firenze di agosto 2023. Gli iscritti sono triplicati negli ultimi 13 anni anni – nel 2010 erano 93.566 – e superano finalmente quota 300mila (301.584): dato rilevante per un capoluogo di 366.718 abitanti (al 31 luglio 2023, al 31 dicembre 2022 della rilevazione erano 782 persone in più, a Firenze continua l’emorragia di residenti), di cui ben il 16% stranieri (58.050). C’è da considerare però che Firenze è meta di turisti, studenti fuori sede e pendolari, che danno manforte al computo delle tessere.

Si impenna la curva degli utenti attivi, ovvero le persone che hanno effettuato almeno un’operazione nell’anno, con un forte trend di crescita dopo il crollo delle restrizioni Covid: dai 37.713 del 2019 era precipitata a 21.268 nel 2020, poi aveva mostrato segni di ripresa nel 2021 con 21.789 unità, che ha confermato con i 26.207. Un saldo che tuttavia è ancora negativo di 11.500 unità, ovvero oltre il 30% meno rispetto a prima della pandemia, ma che potrebbe colmarsi già quest’anno se la curva dovesse mantenere questo trend. Tornano ad aumentare anche le presenze: qui i dati non sono puntuali ma stimati, in quanto proiezioni del campionamento di settimane standard di rilevazione. Ma il trend mostra aspetti interessanti.

Innanzitutto anche qui il Covid ha tirato un forte schiaffo: da oltre un milione del 2019 (1.021.350) sono crollate nel 2020 a 378.760 per poi scemare ancora sotto quota 350mila (349.823) nel 2021. Finalmente nel 2022 hanno mostrato una netta risalita: 464.226. Ma la pandemia non spiega tutto. L’apice della curva delle presenze si è infatti registrato nel 2017, quando si è sfiorato il milione e 300mila (1.284.208), dopo una lenta ma costante presenza dalle 985.377 del 2010, per poi ricrollare improvvisamente addirittura sotto i dati prerilevazione nel 2018 con appena 961.784 unità.

Nel 2019 tornano sopra il milione come abbiamo visto, ma poi si innesca la variabile della pandemia. Ciò che non è stato fermato dall’epidemia globale è invece il patrimonio di materiali culturali (libri, riviste, dvd etc.) che mostra una crescita continua: dai 417.562 tra volumi e supporti multimediali del 2010, siamo passati ai 622.958 del 2022.

Dopo la pandemia si osserva però una netta frenata della curva, con un incremento che appare sette volte minore rispetto al numero di unità prepandemiche e in ulteriore rallentamento: solo 7.686 supporti in più nel 2022, rispetto ai 10.129 del 2021, i 15.152 del 2020 e 56.343 del 2019. Nonostante l’abbondanza di materiale, calano però i prestiti che, seppure rialzati a 213.788 dai 126.649 del 2020 esordio del Covid e i 179.358 del 2021, sono lontani dai 317.521 del 2010. È pur vero che il prestito ormai è solo una delle tante attività: le biblioteche stanno diventando sempre meno biblioteche e sempre più centri culturali a tutto tondo, dove si fanno conferenze, formazione, spettacoli, laboratori per bambini. Ma l’abitudine a frequentarle si è persa con la pandemia, e per ritornare a prima del ’19, c’è ancora salita.