Le Benef...attrici per Andrea Papi Oltre duemila euro in una sera

Oltre 200 persone al Crc di Antella hanno partecipato allo spettacolo di divertimento e solidarietà delle "Benef..attrici", gruppo teatrale nato a Bagno a Ripoli proprio a scopo benefico. La replica della commedia brillante "L’ammazzamariti", ormai diventata un cult per il pubblico delle attrici ripolesi, è servita per raccogliere fondi per Andrea Papi: quasi 2200 euro sono stati consegnati al giovane portiere dell’Antella per supportarlo nel percorso riabilitativo dopo l’amputazione della gamba per un incidente in moto. Lo stesso Andrea è salito sul palco per abbracciare le "Benef…attrici" e le tante persone che lo stanno supportando.