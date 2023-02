Le ‘Barricate’ compiono 102 anni

Barricate di Scandicci, commemorazione al ponte sulla Greve. Il 28 febbraio saranno 102 anni dall’evento del 1921. In programma alle 10,30 la deposizione di una corona sulla lapide sul ponte intitolato proprio al 28 febbraio. A seguire, lettura di brani dal libro "Bocci Bocci–I tumulti annonari nella Toscana del 1919" dello storico Roberto Bianchi, che è stato anche il relatore della tesi in storia del sindaco Fallani il 17 febbraio scorso, oltre che ospite al Libro della Vita il 13. Alle celebrazioni saranno presenti con il sindaco anche la presidente del consiglio comunale Loretta Lazzeri, l’assessore alla cultura della memoria Claudia Sereni, le scuole dei tre istituti scolastici cittadini, le associazioni del Comitato permanente della memoria. Scandicci celebra l’anniversario delle Barricate per ricordare la difesa che gli scandiccesi organizzarono sul ponte sulla Greve per tenere testa all’imminente attacco delle squadre fasciste che avevano assassinato il sindacalista Spartaco Lavagnini. In vista delle celebrazioni per il 102° anniversario, i volontari dell’Anpi Scandicci hanno provveduto a un nuovo intervento di pulizia e rimarcatura della scrittura sulla lapide che ricorda quei fatti.

"E’ grazie alle Barricate del 1921 – ha detto Sandro Fallani – se ancora noi ci ritroviamo in quei valori, nelle idee di quelle persone che sono diventate coscienza civile di un popolo intero".