Le auto a gasolio in pensione. Gli incentivi del Comune a ruba. Tra i più rottamati gli Euro 4

Boom incentivi auto a Firenze. I fondi messi a disposizione da Palazzo Vecchio per acquistare un’auto più ecologica rottamando la propria sono stati presi d’assalto e a quattro mesi dall’apertura dei nuovi bandi per residenti e imprese sono circa un milione e 140mila euro quelli prenotati su tre milioni di euro messi a disposizione in totale, ovvero quasi il 40%. Tra le novità che hanno spinto la richiesta, anche la possibilità di scegliere auto usate o benzina Euro 6, e l’introduzione dell’Isee, con importi maggiori per chi lo ha sotto i 36 mila euro.

Le domande presentate sono state finora 365, di cui 81 da parte di imprese. Tra i veicoli più rottamati ci sono i diesel Euro 4 (52%) e gli Euro 5 (28%), mentre nel restante 20% dei casi si tratta di diesel ancora più vecchi. Sono i diesel, infatti, le auto che si possono sostituire perché tra le principali responsabili dell’inquinamento da biossido di azoto.

Nel bando per i residenti, a chiedere maggiormente i contributi è stato chi ha un Isee sotto i 36mila euro (quasi l’80% del totale). Le imprese che hanno fatto domanda sono prevalentemente fiorentine (57%) mentre il resto hanno sede legale fuori città. Oltre un fiorentino su due (53%) si è orientato verso le auto a benzina Euro 6 e tra questi il 30% l’ha scelta usata. Un trend simile anche per le imprese: il 59% ha scelto un mezzo Euro 6 e tra questi quasi il 20% si è orientato per un usato. "I bandi - sottolinea l’assessore all’Ambiente, Andrea Giorgio - stanno funzionando molto bene dato che sono già state impegnate quasi il 40% delle risorse".

"È evidente che il Comune sta raggiungendo i suoi obiettivi, ovvero sostenere chi ha più difficoltà a cambiare il proprio mezzo con uno più ecologico, tenendo insieme gli aspetti sociali e ambientali della transizione ecologica che solo così può essere sostenibile, realizzabile e desiderabile. Nella formulazione del bando - continua - abbiamo scelto di inserire una gradualità del contributo in base all’Isee e la possibilità di acquistare anche mezzi usati o auto a benzina Euro 6, novità importanti che avevamo discusso nei tanti confronti che hanno preceduto l’uscita dei bandi sia con i cittadini che con le categorie economiche".

"C’è tempo fino al 30 settembre per poter usufruire dei contributi - continua Giorgio - ma non ci fermiamo qua perché vogliamo continuare l’interlocuzione con il ministero dell’Ambiente e ci batteremo perché appena possibile il Governo ci dia altri fondi. Grazie infatti a questo bando ma anche a tutte le misure messe in campo dal Comune nell’ultimo anno nel suo piano di miglioramento della qualità dell’aria, dall’accordo con AT che ha fermato il passaggio quotidiano di 250 bus più inquinanti dai viali al Bonus TPL che ha distribuito circa 15mila abbonamenti gratuiti o scontati ai mezzi pubblici, dalle limitazioni alla circolazione dei diesel più vecchi in una porzione dei viali all’attivazione del punto di interscambio ‘Guidoni’ dove ora si fermano le linee extraurbane in arrivo dal nord della città, fino appunto agli incentivi per il ricambio del parco auto in città, finalmente i dati del biossido di azoto, uno dei principali e più pericolosi inquinanti, sono scesi di quasi il 10% negli ultimi anni, come certifica Arpat, e sono perciò escluse nuove misure più restrittive della mobilità".