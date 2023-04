Le associazioni di volontariato si ritrovano in piazza a Tavarnuzze Per spiegare ’il dono del tempo’

"Ti auguro tempo per stupirti, sperare e amare. Ti auguro di avere tempo per la vita". Con una poesia di Elli Michlet, le associazioni di Tavarnuzze ritornano in strada per presentarsi, accogliere, raccontare. Le tante realtà del tavolo sociale organizzano l’edizione 2023 di Scendinpiazza per il 5, 6 e 7 maggio con tema portante "il dono del tempo". Il programma è particolarmente ricco e per tutte le età. Si parte il 5 maggio con "Nel bosco", una ballata teatrale al teatro Moderno di Tavarnuzze alle ore 21. Poi sabato 6 maggio mattina saranno protagoniste le associazioni: la Pubblica Assistenza col suo punto prestito librario, la San Vincenzo de’ Paoli, la Ferdinando Paolieri, il Comitato Selma, il Gruppo Volontari Tavarnuzze, il Comitato di gemellaggio di Impruneta si presenteranno in piazza don Chellini. In programma anche il laboratorio "disegniamo insieme le bandiere" a sostegno del progetto di orchestra internazionale di fiati Ewa.

Presente anche il centro di socializzazione l’Arcolaio, mentre il Nido Pepolino proporrà un laboratorio di sale colorato. Dalle 18 apericena con dj set e musica live con esibizione di giovani talenti locali: questo evento è organizzato dagli educatori di strada della cooperativa sociale Coop.21 coi ragazzi del territorio, il circolo Arci e la Pro Loco di Tavarnuzze. Domenica 7 maggio sarà poi tempo di danza, musica e gioco con laboratori, per decorare quadretti di compensato con materiale vario, note e balli di gruppo a cura del gruppo giovani. Alle 16 la sezione soci Coop offrirà una merenda.

Manuela Plastina