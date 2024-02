Tornano a Impruneta le "Arance della legalità": del tipo tarocco e moro, sono prodotte dalla cooperativa "Beppe Montana Libera Terra" che gestisce circa 90 ettari confiscati nei Comuni di Lentini, Belpasso e Ramacca. La produzione è biologica, artigianale e finalizzata a sostenere progetti educativi nelle scuole. L’iniziativa, sostenuta dall’amministrazione comunale di Impruneta con l’istituto comprensivo Primo Levi, l’Associazione Libera Terra e il servizio di refezione Vivenda, dà la possibilità alle famiglie di prenotare le arance salutari e solidali a prezzi agevolati attraverso i rappresentanti di classe, i referenti delle scuole o, per chi non ha figli in età scolare, alla Pubblica Assistenza di Tavarnuzze o alla Misericordia di Impruneta. Gli ordini vanno effettuati entro l’8 febbraio e le arance saranno distribuite il 24.