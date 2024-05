Le 101 candeline di nonna Maria. Festa in famiglia per la signora nostra affezionata lettrice

È nata a Prato, ma dopo sposata si è trasferita a Firenze. Ha sempre fatto la casalinga, uno dei lavori più pesanti che ci sia, ma è sempre riuscita a ritagliarsi uno spazio per leggere La Nazione, cosa che continua a fare tuttora. E non è cosa da poco visto che Maria Giorgetti, residente in zona Statuto, ha appena compiuto 101 anni. Sul giornale, le piacevano e le piacciono ancora, le pagine della cronaca cittadina, alle quali dedica i suoi commenti, e le varie manifestazioni fiorentine. A farle festa tutti insieme la figlia Roberta, i nipoti Luca e Chiara, i bisnipoti Federica, Beatrice, Elena e Davide.