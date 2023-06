L’avvocato rubacuori e poi truffatore ’Paga o te e la tua famiglia sarete arrestati’

La tela del ragno distesa intorno a una ragazza di ventisei anni, circuita, fatta innamorare fino a convincerla che quella non era una storia, ma "la" storia. Lui che si presenta con falso nome, sedicente avvocato (con falsa identità) figlio di un magistrato e di un’insegnante di filosofia. La ’rapisce’, nel senso che guadagna la sua fiducia. E non solo quella: con l’ausilio di un complice, riesce a spillarle soldi su soldi, una miriade di versamenti in ricariche Paysafecard perlopiù da 100 euro a volta, fino a procurarle un danno complessivo, in poche settimane, verso la fine del 2021, di oltre 78mila euro. Indagati dal pm Ester Nocera (nella foto), il finto avvocato – avvenente e rubacuori – 27 anni, e il suo aiutante, 34, entrambi di santa Maria Capua Vetere, hanno ricevuto l’avviso di fine indagini preludio della richiesta di rinvio a giudizio. Oltre 60mila euro i soldi finiti nella disposnibilità dell’aiutante, 17mila al ’fidanzato’..

Ma come è stato possibile per loro ottenere così tanto denaro, in tempi relativamente brevi peraltro? Semplicemente i due hanno quasi o senza quasi terrorizzato la ragazza con messaggi inquietanti. Secondo quanto ricostruito oltre a crearsi nome e identità virtuale anche tramite l’uso di fotografie non corrispondenti alla vera immagine, a tempestarla di mail, messaggini, informazioni rassicuranti, il corteggiatore interessato (al portafoglio della ragazza, non certo al suo cuore) avrebbe financo suscitato la compassione di lei per non meglio disavventure della vita. Poi, con la paura, è scattata la trappola. Seconda parte della sceneggiata: l’hanno fatta parlare al telefono con un maresciallo dell’Arma e personale della Finanza (fintissimi, entrano in ballo personaggi non ancora identificati) che le hanno ’suggerito’ di seguire i consigli dell’avvocato’: pagare per non ricevere verbali di convocazione in Tribunale, per non essere coinvolta nei suoi guai di legale, evocando per lei un catastrofismo giudiziario: perquisizioni e arresti, un ’magistrato’ disposto a bloccare le ’forze dell’ordine’ dietro il pagamento di un certo corrispettivo, fino al possibile coinvolgimento della giovane in un omicidio. Lei secondo gli ’inqurenti’ aaveva notizie in merito...Pazzesco. Anche il fatto che tutto ciò non sia stato solo pensato, ma che si sia potuto concretizzare. Bombardata di "notizie nefaste", la ragazza è stato vittima di un comprensibile stato di ansia. Fino, almeno in parte, all’entrata in scena dei veri investigatori..

g.sp.