L’avviso del meteorologo "Rischio zero non esiste"

di Gabriele Manfrin

Le immagini che arrivano dall’Emilia Romagna mettono i brividi. Rievocano il terrore che su quel gommone di salvataggio ci possa essere la nostra di famiglia o, che a sbriciolarsi di netto, sia la nostra di casa. Abbiamo chiesto a Bernardo Gozzini, direttore di Lamma meteo, alcune delucidazioni su fenomeni meteorologici simili nella nostra zona.

Direttore, c’è il rischio che succeda anche qui?

"Il rischio pari a zero non esiste. L’Emilia-Romagna ha una conformazione diversa e le precipitazioni sono state costanti e persistenti, 150 millimetri in 24 ore. Non è stata una conseguenza di quelle che vengono mediaticamente chiamate “bombe d’acqua“ . Il nostro territorio è molto diverso, in certe zone, come per esempio le Alpi Apuane, 150 millimetri non sono assolutamente eccezionali. E’ chiaro che se avessi una pioggia di questo tipo, sparsa e diffusa su tutto il Casentino o il Mugello, con un livello superiore ai 100 millimetri, in questo caso, ci potrebbero essere ripercussioni dirette sull’Arno. Anche se è bene ricordare che sono i fiumi piccoli quelli maggiormente a rischio"

La siccità influisce sul problema?

"Assolutamente sì. Il fenomeno rende il terreno più secco e il suolo, logicamente, fa più fatica ad assorbire. Si crea uno strato duro ed impermeabile, che fa scivolare l’acqua e che può portare al verificarsi di diversi danni. E’ come se la terra diventasse un pavimento liscio. A causa di questo, le falde acquifere non si ricaricano e nonostante piova, la siccità non si placa "

Che strumenti abbiamo per tutelarci?

In primis le casse di espansione collocate lungo i fiumi. Ma anche la manutenzione dei corsi d’acqua e degli argini, è un valido alleato . Serve un controllo costante, continuo e ripetuto; anche gli animali che scavano le tane nelle sponde sono un problema. Gli interventi devono essere quindi mirati. Per quanto riguarda le casse di espansione la regione Toscana grazie ai soldi del Pnrr, ha in programma una serie di lavori lungo la riva dell’arno che dovrebbero aumentarne la diffusione e ridurre ulteriormente il rischio".

Come è la situazione siccità a Firenze?

"Gennaio del 2023 è stato un mese abbastanza piovoso mentre febbraio è stato un mese molto secco. A marzo siamo rientrati nella norma. I dati ci dicono che però non abbiamo recuperato il livello di precipitazioni precedente. C’è da dire comunque che la diga di Bilancino fortunatamente, sta abbastanza bene. E questo potrebbe essere un sospiro di sollievo per tutti quei settori del territorio in cui le risorse idriche sono fondamentali. In generale rispetto al’anno scorso la diminuzione delle piogge non è stata omogenea nella regione. Purtroppo per il futuro dovremo abituarci a periodi di forte siccità prolungata, combinati con altri periodi di fenomeni estremi".

C’è un minimo di prevedibilità per questi fenomeni?

"Sì, la metereologia riesce ad intercettare la situazione che possa dar luogo a un fenomeno temporalesco persistente.

Siamo in grado di prevedere le condizioni che portano a questo tipo di fenomeni estremi, ma non siamo in grado di stabilirne la localizzazione certa. E’ importante quindi allertare aree più vaste e poi seguire l’evento.

Nel caso dell’Emilia Romagna si è passati da un’allerta di colore arancione a un’allerta rossa. Ma non era assolutamente prevedibile che sarebbe caduta tutta quella pioggia".

Insomma se il rischio pari a zero non esiste, l’esperto ci avvisa: "Investire sulla manutenzione e sulla prevenzione, può sicuramente essere una strada da percorrere per evitare disastri"