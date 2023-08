Lavoro "Subappalti a ditte in regola"

di Barbara Berti

Mondo Convenienza dichiara "la precisa volontà di obbligare gli appaltatori alla immediata disapplicazione del Regolamento, deciso unilateralmente, applicando il Contratto nazionale di settore firmato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale". E’ quanto fa sapere la Filcams Cgil nazionale al termine dell’incontro nazionale con il colosso dei mobili low cost, che si è tenuto ieri a Roma e al quale hanno partecipato anche Fisascat e Uiltucs.

L’incontro aveva come tematica gli appalti alla luce della grave e complessa situazione emersa da qualche mese in diverse parti d’Italia – Campi in primis – che vede interessati i dipendenti di alcune società esternalizzate operanti nel settore del montaggio e del trasporto. Mondo Convenienza, inoltre, si è resa disponibile a definire un protocollo sugli appalti come richiesto dalle tre sigle sindacali, ovvero un documento che definisca "regole certe e trasparenti sia nella gestione degli appalti che nella scelta delle imprese", che garantisca ai lavoratori impiegati in ogni appalto "condizioni di lavoro adeguate e in sicurezza", garantisca "la clausola sociale e il mantenimento di condizioni retributive che non potranno essere mai inferiori a quelle applicate".

A Campi, appunto, un gruppo di lavoratori della Rl2 (azienda che ha l’appalto per i servizi di montaggio, trasporto e facchinaggio) è in sciopero dal 30 maggio. Proprio per rivendicare questi diritti. La Filcams Cgil di Firenze, la Filt Cgil di Firenze e la Cgil di Firenze commentano così: "La fuoriuscita dal sistema del regolamento aziendale, e dunque non solo dalle condizioni economiche ma anche dalle modalità di prestazioni lavorative a una situazione di legalità, è davvero un risultato importante che rivendichiamo per aver contribuito in modo così determinante alla costruzione del percorso di contrattazione nazionale". I sindacati fiorentini ricordano, poi, "che la nostra azione sul territorio in questi mesi si è estesa anche alle segnalazioni e agli esposti agli enti ispettivi dai quali ci auguriamo ora possano emergere prescrizioni precise su orario di lavoro e sicurezza".