Lavoro Quattro vertenze calde. La aziende della Piana in piazza

Non solo Cartonificio fiorentino. Ruoterà attorno a tutte le vertenze in corso in questo difficile momento nei Comuni della Piana la manifestazione promossa dalla Cgil Firenze in programma il prossimo martedì. L’iniziativa, dal titolo e filo conduttore "La Piana unita per la legalità e il lavoro", non a caso, prenderà il via alle 10 proprio dalla sede del Cartonificio, in viale Ariosto, per poi raggiungere in corteo piazza Vittorio Veneto. Qui si terranno gli interventi di delegati, delegate, lavoratori e lavoratrici delle aziende della Piana fiorentina come Electro System, Qf-ex Gkn, appalti Mondo convenienza, Cartonificio Fiorentino (a cui si aggiungerà la testimonianza di un lavoratore straniero "liberato" dallo sfruttamento sul lavoro).

A questi interventi seguiranno quelli dei sindaci di Campi Bisenzio Andrea Tagliaferri, di Calenzano Riccardo Prestini e di Sesto Fiorentino Lorenzo Falchi. Le conclusioni saranno invece affidate al segretario generale di Cgil Firenze Bernardo Marasco:

"Una manifestazione - spiega lo stesso Marasco - contro i licenziamenti, la precarietà, lo sfruttamento. Sulla Piana fiorentina tira una brutta aria, vogliamo un nuovo modello di sviluppo fondato sul lavoro". Il momento non è certo semplice per l’economia della Piana:

"Tra vecchie e nuove vertenze, chiusure, delocalizzazioni e nuove casse integrazioni – sottolinea Cgil - stiamo assistendo ad un peggioramento della condizione occupazionale che non ci piace per niente. Da tempo denunciamo, anche a livello nazionale, che la mancata centralità del valore lavoro nel governo delle politiche pubbliche e di investimento, e il libero predominio della rendita e della finanza sull’economia reale, stanno producendo mostri e crisi le cui conseguenze ricadono troppo spesso sulla pelle delle lavoratrici e dei lavoratori".

I numeri, tra l’altro, indicano che la Piana è uno dei cuori pulsanti dell’economia addirittura a livello nazionale: qui sono insediate circa il ventiquattro percento delle imprese presenti in Toscana, che producono quasi un terzo del Pil regionale. Solo a Sesto risultano circa 4.467 imprese (di cui circa 1.000 nella sola manifattura e oltre mille e duecento nel commercio) con 22.753 addetti.