Lavoro precario Cgil all’attacco "Troppi contratti a termine la colpa è dell’industria turistica"

di Gabriele Manfrin

"Un condensatore di precarietà" è così, senza troppi giri di parole, che la Cgil definisce la città guardando la sua situazione occupazionale. E i motivi per il sindacato sono chiari: la forte incidenza del settore turistico. E’ quanto emerge dall’ultima analisi sull’avviamento al lavoro fatta dalla sigla sindacale con i dati della Regione elaborati da Irpet. Basti pensare che nel capoluogo nell’arco di tutto il 2022 i contratti a tempo indeterminato, sono stati meno del 9 percento dei lavori offerti in tutta la città. In poche parole, nemmeno un contratto su dieci. Per chi ha meno di 30anni, questa non sarà di certo una novità.

Ma per il report, i lavoratori fiorentini sono soggiogati da altre due forme di precarietà, più nascoste certo, ma sicuramente non meno influenti: il lavoro intermittente e la somministrazione. Il primo è assimilabile ai contratti “a chiamata“ e ha raggiunto percentuali che oscillano intorno al 9percento del totale dei lavori offerti in città. Per quanto riguarda il secondo, ovvero il lavoro filtrato dalle agenzie interinali, le cifre arrivano fino, e oltre, il 15percento. Insomma un quadro non proprio roseo. I contratti a tempo determinato, invece, sono stati il 50 percento dei totali.

Come detto, secondo il sindacato la causa di questo peggioramento del mercato va rintracciato nel grande peso del settore turistico. Un settore che in città è riuscito a intercettare ben il 31,5 percento delle assunzioni totali. Che tradotto vuol dire che su 10 lavoratori presi, quasi quattro operano in questo ramo. Per fare un paragone, si pensi che nel mondo della manifattura, altro cavallo di razza dell’economia fiorentina, le assunzioni sono state solo il 5% delle totali, e il sindacato non usa mezzi termini: "L’industria turistica nonostante abbia perso i tratti della stagionalità, non ha perso quelli della precarietà – dicono Gianluca Lacoppola (Cgil) e Maurizio Magi (Filcams) in una nota– Serve rivedere i meccanismi dell’industria slegandola dal mordi e fuggi: qualità dell’offerta, decongestione del centro , regolamentazione e riduzione degli affitti brevi" queste le mosse da mettere in campo.

E sul modello fiorentino sono chiari: "Deforma l’intera area metropolitana, già segnata da una forte precarizzazione – spiegano – si fonda su un lavoro povero e precario nonostante gli alti profitti dell’industria turistica". E sulla strada da prendere, il sindacato non sembra avere molti dubbi: "Va cambiata rotta: serve fin da subito modificare le norme a livello nazionale per abolire le forme precarie (come il lavoro intermittente) e ridurre i contratti in somministrazione o a tempo determinato" concludono, ricordando il 7 ottobre scenderanno in piazza nella capitale.