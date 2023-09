Lavoro "Il presidio davanti MC non smobilita"

Lo sciopero continua. All’indomani del tavolo nazionale sulla vertenza di Mondo Convenienza i lavoratori degli appalti che da 110 giorni sono in presidio davanti al magazzino campigiano annunciano che non smobiliteranno: "Cambiare tutto per non cambiare nulla – spiega Luca Toscano SiCobas Firenze-Prato, con una citazione che richiama Il Gattopardo – questo è quanto accaduto con il tavolo nazionale i cui esiti abbiamo appreso su Internet visto che nessuno dei lavoratori ha potuto partecipare. Resta il contratto Pulizie Multiservizi, restano le paghe da 6,80 euro lordi l’ora, resta il meccanismo infernale dell’indennità di trasferta su base mensile, restano i 25 licenziamenti. E non è stato concesso il marcatempo per misurare le ore effettive di lavoro. Tutto questo solo a fronte della cancellazione del regolamento aziendale e della promessa di aprire una trattativa a fine ottobre per il passaggio al contratto Logistica. Qui però ci sono persone da oltre cento giorni: allora questa cos’era? È un gioco dell’oca in cui si torna sempre alla casella di partenza".

L’appello dei SiCobas e lavoratori va alla politica e alle istituzioni perché intervengano. Più che mai probabile, ora, l’eventualità di uno sgombero del presidio, visto che quello precedente, già avviato, era stato bloccato in vista del tavolo nazionale: "Ce lo aspettiamo – conclude Toscano – ma andremo avanti comunque, fino alla fine".

Opposto il commento da Mondo Convenienza che "esprime soddisfazione per la decisione delle società appaltatrici di disapplicare il regolamento aziendale e dare pieno compimento dal primo ottobre del Ccnl multiservizi", scelta "che rispecchia gli impegni assunti da Mondo Convenienza al tavolo del 31 luglio". L’Associazione nazionale servizi integrati, per le aziende in appalto, fa sapere invece che richiederà nei prossimi giorni "l’apertura di un tavolo sindacale nazionale per valutare compatibilità, sostenibilità ed applicabilità alle proprie attività del Ccnl Logistica e Trasporti in luogo del Ccln Multiservizi".

Cgil-Filcams-Fit Firenze e Filcams Cgil Toscana salutano con favore gli ultimi avanzamenti ottenuti con Mondo Convenienza dai sindacati confederali: "La vertenza vede tracciata una via verso la risoluzione che, a livello locale, deve prevedere da parte di Rl2, anche il ritiro dei licenziamenti perpetrati ai danni dei lavoratori in sciopero in questi mesi".