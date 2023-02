Lavoro, diritti, arte La Festa della donna dura tutto marzo

Non solo un giorno: nel territorio di Figline e Incisa, la festa della donna sarà celebrata per tutto marzo, grazie a un ricco calendario di iniziative promosse dal Comune, il Comitato unico di garanzia e oltre 20 realtà della zona. Si inizia il primo marzo con la mostra itinerante "Donne al lavoro: immagini e memorie del territorio". Gli scatti dal 1930 ad oggi sono selezionati dall’Archivio storico dal Circolo fotografico Arno. Fino al 20 marzo la mostra sarà alla Bibliocoop, poi nelle frazioni fino al 25 giugno. L’8 marzo al centro sociale "Il Giardino", pomeriggio di approfondimento, letture e musica con il sindaco Giulia Mugnai che parlerà di diritti, tutele e lavoro e con le poetesse Annalisa Macchia e Cristina Trombetti.

Il coordinamento donne Spi Cgil dal 3 al 15 marzo lancia una campagna di affissione pubblica per donne iraniane e afgane: lungo le strade di Incisa e Figline saranno affissi manifesti nei quali le aderenti al coordinamento ci mettono letteralmente la faccia, per dire "Tutte insieme: donne, vita, libertà". I loro volti si alternano ai nomi di donne afgane e iraniane ritratte col velo, ma senza volto. È un modo per manifestare vicinanza e solidarietà a coloro che da mesi rischiano la vita per difendere la libertà di cui il regime le sta privando. Il 9 marzo incontro di approfondimento sull’invecchiamento attivo e gli interventi preventivi di cura. Tra i tanti eventi, c’è anche un laboratorio di scrittura creativa e teatrale su empowerment e identità di genere, letture teatrali, brani musicali e saggi. Il mese della donna si concluderà il 26 con uno spettacolo di beneficienza per l’associazione Artemisia dedicato alla valdarnese Alessandra Barluzzi, vittima di femminicidio nel 2001.

Manuela Plastina