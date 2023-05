"Lavoro, cultura e sport Queste saranno le priorità"

Se dovesse indicare i tre punti principali del suo programma quali sceglierebbe?

"Lavoro, cultura e sport. Il lavoro è il nostro bene più prezioso, non solo per il salario: è saper fare, è identità personale e collettiva. La cultura può essere un motore di sviluppo economico e sociale. Lo sport è il mio pallino: non è solo correre o fare gol o canestro, ma socialità, comunità, integrazione".

Il tema del lavoro oggi è centrale, vedi ad esempio la crisi della Gkn, cosa prevede di fare su questo punto se sarà eletto sindaco?

"Quattro cose: un Punto Lavoro che faccia da collettore dei bisogni dei campigiani e delle imprese; potenziamento delle infrastrutture per aiutare aziende e pendolari; un protocollo di legalità con Prefettura e forze dell’ordine per il contrasto al lavoro irregolare e sottopagato; un ufficio comunale unico per le imprese per snellire le pratiche burocratiche. Sulla Gkn ho proposto a tutti gli altri candidati un patto anti speculazione: quell’area deve restare a vocazione produttiva, no a varianti urbanistiche che vanno in altre direzioni. Con grande amarezza, devo constatare che non è una battaglia condivisa dai miei avversari".ù

Tramvia: sul capolinea della linea T4.2 (Piagge-Campi) sono state riscontrate criticità da parte dei cittadini: cosa intende fare? E su futuri nuovi tracciati tranviari per migliorare la viabilità all’Osmannoro? "La tramvia deve arrivare a Campi e all’Osmannoro: è un’opera che può far fare un balzo a Campi e a tutta la Piana. Per quanto riguarda il capolinea della T4.2, proporrò alla Regione e al Ministero che nell’ultimo tratto la tranvia non passi tra le due scuole di via Prunaia e il giardino di piazza Aldo Moro. E la T2 deve arrivare fino all’Osmannoro: lo studio di fattibilità rilanciato poche settimane fa da Cgil e Spi dimostra che si può fare".

Come è possibile migliorare la mobilità sul territorio campigiano?

"Avanti tutta con il completamento delle circonvallazioni. Quella Ovest ci permetterà di liberare via dei Confini dai mezzi pesanti attraverso anche il declassamento a strada solo urbana della Barberinese. Per quanto riguarda quella Est, via Prunaia è pronta e va solo inaugurata, ma bisogna progettare la nuova arteria: il confronto con la Regione per i relativi finanziamenti è fondamentale. Serve poi realizzare l‘asse delle industrie, cioè la bretella da Capalle fino a Macrolotto di Prato, e un collegamento da Capalle ai Gigli. E poi dobbiamo rivedere tutto il sistema dei sensi unici in centro".

Aeroporto: cosa pensa dell’attuale progetto di ampliamento dello scalo?

"Peggiora le previsioni del vecchio masterplan, che già giudicavo molto negativamente. Non vedo nel nuovo piano le risposte alle richieste di tutela avanzate ormai da anni dal nostro territorio".

Come fare a rilanciare il centro cittadino che sembra avere perso la sua vivacità? E le frazioni?

"Dal recupero dell’area di Villa Rucellai, con l’acquisizione della ex casa colonica antistante, finanziato coi fondi Pnrr, dobbiamo far nascere un nuovo pezzo di città: una cittadella della cultura che consenta di portare in centro la biblioteca, ospiti scuole di musica e altre attività per i giovani. In ogni frazione voglio aprire un portierato di comunità, che offra servizi di prossimità e informazioni ai cittadini". Perché dovrebbero votarla?

"Campi è più della mia città: è la mia vita. Sono campigiano da sempre: qui ho la famiglia, il lavoro, le amicizie, le passioni tra cui lo sport e la politica".

Quale sarà la prima cosa che farà se diventerà primo cittadino?

"La mattina dopo l’elezione? Quello che faccio sempre: caffè al bar per parlare con i campigiani. A me piace confrontarmi con tutti e in particolare con chi non la pensa come me: lo faccio già ora, da sindaco ancora di più".

