Lavoro, Aep cerca personale

Selezione aperta per due nuove risorse da introdurre da Aep Ticketing Solutions. L’impresa, con sede principale a Signa , è in cerca di un ingegnere DevOps per la sua sede signese, capace di introdurre processi, strumenti e metodologie che soddisfino le esigenze delle varie fasi relative al ciclo di sviluppo del software. "Il candidato – precisa Claudia Fabiani, Human Resources Manager di Aep - andrà a svolgere mansioni come supportare l’area di sviluppo software, curare la fase di rilascio, supportare la definizione e il dimensionamento dei sistemi di progetto, sia in cloud sia in modalità ibrida". Sono considerati requisiti indispensabili aver conseguito laurea triennale in materie scientifiche, la conoscenza del software "Git", possedere una buona conoscenza dell’inglese. Si cerca inoltre una persona da inserire nell’area help desk per la sede genovese. Info e candidature www.aep-italia.it (sezione "Lavora con noi").