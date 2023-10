Lavoro A scuola d’impresa con Cna per combattere la carenza di personale

Far scoprire a ragazze e ragazzi un territorio ricco di opportunità nel campo delle piccole e medie imprese aiutandoli a recuperare il valore del lavoro manuale e magari, per il futuro, a individuare anche le possibili opportunità lavorative in questo ambito. Punta sulle giovani generazioni, con questi obiettivi, "A scuola d’impresa", il progetto di Cna Piana Fiorentina presentato ieri nella sede di Zooworking a Sesto Fiorentino con l’ambizione, anche, di contrastare il difficile reperimento del personale da parte delle aziende artigiane, piccole e medie, della Piana fiorentina.

L’iniziativa, illustrata dal presidente Cna Piana Fiorentina Paolo Conti e dagli assessori all’Istruzione di Calenzano, Campi Bisenzio, Sesto Fiorentino e Signa Laura Maggi, Federica Petti, Sara Martini e Gabriele Scalini, che hanno aderito convintamente al progetto, prenderà il via a breve: dall’8 al 29 novembre, infatti, sette imprenditori dei Comuni coinvolti raggiungeranno otto scuole secondarie di primo grado della Piana per raccontare concretamente a circa 1500 alunni delle seconde e terze classi cosa significhi fare impresa e lavorare all’interno di aziende manifatturiere e dei servizi.

Non ci sarà, però, solo una parte teorica: ciascun incontro sarà infatti integrato, sabato 2 dicembre, da un Open Day nel quale gli alunni, accompagnati dalle loro famiglie, potranno recarsi in dieci imprese del territorio e vedere come si lavora in azienda scoprendo realtà importanti, magari a due passi da casa, di cui forse ignoravano l’esistenza.

"Una volta – ha sottolineato infatti Paolo Conti – gli artigiani lavoravano in città, anche nelle botteghe di Firenze, e il loro lavoro poteva essere visto e seguito, oggi invece le imprese si sono spostate in molti casi nei Comuni dell’hinterland e si lavora dentro a capannoni chiusi. Quindi è importante far conoscere ai giovani il quadro che hanno intorno e anche che non esistono scuole di serie A e di serie B". Non solo licei, dunque, per la formazione ma anche istituti tecnici e professionali anche se oggi la tendenza è opposta: l’Istat certifica infatti che dei 7.822 diplomati della Metrocittà nel 2021, più del 55% ha conseguito un diploma liceale, solo il 26% uno di istituto tecnico e poco meno del 19% uno di istituto professionale.

Per l’anno scolastico 2021-2022 il Miur conta, su una platea di 43.550 studenti delle scuole secondarie di II grado della provincia di Firenze, 23.597 iscritti ai licei, 11.839 agli istituti tecnici, 7.509 agli istituti professionali e 605 ai professionali IeFP.

Eppure l’80% dei nuovi assunti (e il 70% dei giovani sotto i 30 anni) entra nel mondo del lavoro grazie alle piccole e medie imprese.