Firenze, lavori per l'interramento della linea di alta tensione: chiude via Pisana

Firenze, 22 aprile 2023 - Inizieranno il 24 aprile i lavori per l’interramento della linea dell’alta tensione elettrica nella zona di Ponte a Greve con chiusura di un tratto di via Pisana. Questo intervento è propedeutico all’avvio dei lavori del secondo lotto del progetto di riorganizzazione del nodo viario di Ponte a Greve. Con il primo, già concluso, è stata realizzata una rotatoria in via Baccio da Montelupo all’incrocio con il raccordo con il Viadotto dell’Indiano e l’allargamento della sezione stradale dello svincolo con il Viadotto dell'Indiano nel tratto compreso tra la rampa in discesa proveniente da Pisa/Livorno della Strada di Grande Comunicazione Fi-Pi-Li e la rampa in sottopasso con inversione a U per il raccordo con il parcheggio del Lotto 0.

Nel secondo lotto del progetto è prevista la realizzazione della rotatoria tra via Baccio da Montelupo e via di Ugnano, in luogo dell'attuale semaforo e la realizzazione di una nuova rotatoria di connessione tra via Baccio da Montelupo e via Pisana/via Frazzi verso il Comune di Scandicci, previo appunto lo spostamento del traliccio dell’alta tensione. Dal punto di vista della circolazione fino al 12 maggio sarà chiuso il tratto da via Bugiardini a via Puligo. In via Puligo previsto un restringimento di carreggiata oltre a divieti di sosta. Itinerari alternativi: i veicoli in ingresso città potranno utilizzare via Baccio da Montelupo per poi rientrare su via Pisana all’altezza di via Granacci; oppure proseguendo su via Pisana il percorso via Bugiardini-viuzzo delle Case Nuove-via Tiziano-via Fei-via Granacci o via Puligo per rientrare su via Pisana.

Niccolò Gramigni