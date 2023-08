Treni, lavori sulla Faentina: bus sostitutivi tra Crespino del Lamone e Faenza

Firenze, 21 agosto 2023 – Sono in programma, da lunedì 21 a mercoledì 30 agosto, lavori di manutenzione al ponte ferroviario sul fiume Lamone in località Frera nel comune di Marradi, sulla linea Faentina, Borgo San Lorenzo-Faenza. Durante le attività di cantiere a cura di Rete Ferroviaria Italiana, società capofila del Polo Infrastrutture del Gruppo FS Italiane, saranno svolte attività propedeutiche per la sostituzione della travata metallica.

Le attività di cantiere vedranno coinvolte 50 maestranze con 9 mezzi d’opera ferroviari e stradali. Durante le attività di cantiere i treni in servizio sulla linea Faentina saranno sostituiti con autobus tra Crespino del Lamone e Faenza. I sistemi di vendita dell’impresa ferroviaria sono aggiornati con i nuovi orari. Si ricorda che il servizio sulla linea tra Marradi e Faenza è ancora effettuato con bus sostitutivi a causa del perdurare di situazioni di instabilità dei corpi di frana provocati dall’alluvione dello scorso maggio.