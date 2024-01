Lavori tramvia, primo giorno di cantieri: "E' stato un caos". E il tabaccaio dà i numeri del Lotto

Firenze, 22 gennaio 2024 – Passare da piazza della Libertà e imboccare la strada giusta è un giro dell'oca schizofrenico dove, a volte, conviene più tornare indietro che avanti. "Oggi in diversi automobilisti, così ci hanno raccontato, non sono riusciti a imboccare la strada giusta. I cartelli delle indicazioni sono troppo a ridosso della svolta e non visibili. E' stato un gran caos" racconta Massimo Manuali, titolare del Banco Lotto 31 proprio sotto i portici di piazza della Libertà.

Lui paragona la situazione attuale della piazza a una sorta di parco giochi: "Queste gimcane nemmeno al lunapark" dice con un pizzico di ironia. Insomma, primo lunedì di cantieri in viale Matteotti per la realizzazione della tramvia Firenze-Bagno a Ripoli all'insegna di ingorghi e clacson impazziti. In realtà, le transenne erano già state montate venerdì notte, per dare il tempo ai fiorentini di abituarsi con il nuovo assetto. "Sabato sono passato a vedere anche se non lavoravo ma è una giornata con meno persone in circolazione, non fa testo. Il problema è stato oggi. Credo che forse sarebbe stato il caso di ultimare prima i lavori di una linea e poi di cominciare con i nuovi – prosegue Manuali -, noi commercianti viviamo di passaggio e in questo modo non passa di qui più nessuno".

Massimo Manuali (foto Giuseppe Cabras/New Press Photo)

Per Manuali, il Comune di Firenze avrebbe dovuto procedere con "cantieri meno invasivi". "Sia chiaro – riprende – gli operai lavorano ininterrottamente, anche con condizioni meteo avverse. Ma non si può mettere sotto sopra una piazza intera". Manuali lavora da 36 anni sotto i portici, prima come dipendente e poi in proprio. "La zona è cambiata tanto, prima c'erano molto più attività, c'era un circolo. Oggi siamo in grossa difficoltà. Per fortuna i residenti resistono".

Per Palazzo Vecchio "si tratta dell’ultima cantierizzazione destinata ad avere un impatto importante sulla circolazione". I lavori interesseranno il viale nel tratto tra piazza della Libertà e via La Marmora-via Fra’ Bartolomeo occupando una corsia per ogni senso di marcia, per l’esattezza quella interna. Per i veicoli resteranno a disposizione due corsie per ogni direttrice: quelle centrali e quelle ricavate sui controviali che saranno utilizzate per la circolazione. Il cantiere sul lato centro si estenderà anche in piazza della Libertà per consentire alcuni interventi su una cameretta interrata dell’acquedotto collocata al centro della carreggiata all’altezza di via Cavour. Quindi sulla direttrice proveniente da viale Lavagnini e diretta in viale Matteotti sarà istituito un restringimento di carreggiata con una corsia su entrambi i lati del cantiere e i veicoli saranno così già instradati per transitare sul nuovo assetto di viale Matteotti.

"12, 17, 27”. Sono i numeri delle giornate nere di piazza della Libertà che il tabaccaio storico consiglia ai fiorentini di giocare "a Firenze e su tutte le ruote, ambo e terno" sottolinea. "Sono numeri che si riferiscono ai tempi della cantierizzazione e hanno a che fare con l'assetto della piazza e il suo habitat. Ma il riferimento preciso lo darò solo una volta usciti" ironizza.