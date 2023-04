Lavori sulle strade di Tavarnuzze

Mese impegnativo per la circolazione a Tavarnuzze: da lunedì gli operai comunali saranno all’opera per la ripassatura e il rifacimento della segnaletica orizzontale. Dalle 8 alle 18, giorno per giorno nei tratti interessati dai lavori, divieto di sosta con rimozione. Le strade sono via A. Grandi, via Di Vittorio e Buozzi, via Torricella e della Cooperazione, via Cassia interno, via della Resistenza e Baruffi, le vie Morandi, Dalla Chiesa, XX Settembre, Salvemini, XXV aprile, Montebuoni e Scopeti, via Impruneta per Tavarnuzze interna, Turati, Togliatti, II Giugno, Amendola, I Maggio, Indipendenza e ancora Fratelli Rosselli, Giacomo Matteotti e Gramsci. Attenzione ai divieti temporanei: le indicazioni saranno sistemati 48 ore prima dei lavori, che dureranno un mese circa.