Lavori stradali per tre frane

Lutto per il mondo dell’associazionismo pontassievese a causa della scomparsa di Paolo Migliorini, storico presidente e socio del Circolo I’ Pallaio, da oltre cinquant’anni attivo sul territorio. Migliorini è stata figura di riferimento fondamentale, instancabile, sempre pronta a dare una mano ed in prima linea per promuovere le iniziative portate avanti dal Circolo, nato in origine come realtà aggregativa da un gruppo di iscritti alla sottosezione cacciatori "Masacca". L’associazione ha accresciuto anche grazie a Migliorini il suo impegno sul territorio. I funerali si svolgeranno oggi, sabato, alle 14,30 nella Chiesa di San Michele Arcangelo di Pontassieve.

L.B.