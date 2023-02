Manutenzione strade, 2,2 milioni per sistemarle. Operai al lavoro in via delle Fonti, nel tratto di 2,4 chilometri a partire da Vigliano, stanno risistemando il marciapiede di viale Europa e sono alla fine del cantiere di via Pisana, tra via della Pieve e via di Castelpulci, dove manca solo la stesura dell’asfalto (arriveranno anche riqualificazione dell’impianto di illuminazione, parcheggi, messa in sicurezza cassonetti, marciapiedi). E il Comune ha dato il via ad altri interventi: via Poccianti, largo Spontini, via dei Rossi e un tratto di via Allende, via di Rinaldi, via delle Cascine e piazza Brunelleschi.

"I lavori non si fermano – dice il vicesindaco Andrea Giorgi – vanno avanti con il passaggio dei cantieri da un quartiere all’altro seguendo i tempi dettati dalla sicurezza stradale, oltre che dal decoro delle vie urbane e collinari. Grazie alla procedura dell’affidamento tramite accordo quadro a un’unica impresa aggiudicataria, otteniamo importanti economie di scala, oltre alla possibilità di programmare le cantierizzazioni e intervenire con rapidità quando si renda necessario".