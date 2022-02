Firenze, 9 febbraio 2022 - Sono iniziati oggi i lavori di rifacimento della carreggiata in pietra in piazza de' Mozzi. L’intervento, che prevede il ripristino delle aree maggiormente deteriorate, arriva al temine dei lavori di Publiacqua per la sostituzione del ramo di tubazione dell'acquedotto e dei relativi allacci tra il lungarno Serristori e via di San Niccolò. Il materiale esistente, in pietra macigno e granito, sarà recuperato e riposizionato, integrandolo con materiale analogo prelevato dai depositi comunali.

L'importo dei lavori per la pavimentazione ammonta a circa 70.000 euro e il cantiere andrà avanti per tre mesi circa. Nella prima fase sarà interessato il tratto da lungarno Serristori a via dei Renai; la seconda riguarderà il tratto da via dei Renai a via dei Bardi. La circolazione sarà mantenuta con una corsia di marcia sempre transitabile.