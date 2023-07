Lavori per il risanamento acustico delle strade regionali Parte una segnalazione ad Anac

Una segnalazione ad Anac (Autorità nazionale anticorruzione) per il bando di gara, pubblicato dalla Regione Toscana il 22 giugno per un "accordo quadro per l’affidamento di lavori di risanamento acustico su strade regionali" per un oltre 22 milioni di euro. Lo ha presentato Ance Toscana, che riunisce i costruttori edili della regione. Al centro delle critiche, la scelta di aggiudicare i lavori col criterio del minor prezzo, tenendo conto solo dei ribassi offerti sull’importo, e non in base all’"offerta economicamente più vantaggiosa", che considera aspetti di carattere qualitativo. "La grave scelta operata dalla Regione avrà pesanti ricadute in termini di corretta gestione del mercato degli appalti pubblici – dice il presidente di Ance Toscana, Rossano Massai -. Per anni, con le altre associazioni datoriali e i sindacati abbiamo combattuto la procedura del massimo ribasso. Siamo indietro di 30 anni".