Lavori interrotti da oltre un mese E la segnaletica non c’è più

DICOMANO

"Lavori interrotti da oltre un mese e pericolo per i cittadini. Che si aspetta a intervenire?". A dirlo è il capogruppo di centrodestra in consiglio comunale Giampaolo Giannelli, in relazione alla strada della frazione di Santa Lucia. "Nei mesi scorsi avevamo fatto numerose sollecitazioni affinchè fosse data una sistemata ad una strada che risulta pericolosa e fatiscente. Ai primi di maggio, con soddisfazione, i residenti ci avevano detto che erano iniziati i lavori. Ma solo pochi giorni dopo ci hanno comunicato che a cause delle piogge i lavori erano stati interrotti e che col fango la situazione era peggiorata. Dopo alcuni giorni è stato posizionato il fondo per l’asfalto, e da quel momento, i lavori sono stati definitivamente interrotti. Macchina per l’asfalto e schiacciasassi parcheggiate da un mese e mezzo e lavori fermi. Ma quel che è più grave è che sono stati tolti i paletti di segnalazione e protezione di plastica a bordo strada. E’ fin troppo facile capire come al buio, e in particolare in curva, la percorrenza risulti pericolosa. Auspichiamo che al più presto i lavori vengano completati e che lo stallo dei mezzi si concluda".

Leonardo Bartoletti