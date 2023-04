Lavori in via Tesi Nuova viabilità per due giornate

A causa di una perdita idrica sono necessari lavori di Publiacqua in via Tesi, che prevedono alcuni provvedimenti di circolazione in vigore oggi e domani. Ecco le disposizioni di circolazione previste: divieto di transito in via Tesi, per un tratto di 20 metri a cavallo del civico 17; istituzione del divieto di sosta, con rimozione dei veicoli, solo sul lato dei civici dispari, in piazza della Resistenza, per permettere il doppio senso di marcia; istituzione del doppio senso di marcia in piazza della Resistenza e apposizione del segnale di stop a favore di via Rucellai; istituzione del doppio senso di marcia in via Tesi, nel tratto compreso tra il civico 15 e piazza della Resistenza; istituzione del doppio senso di marcia, solo per i veicoli dei residenti, in via Tesi, nel tratto compreso tra il civico 19 e via Tintori.